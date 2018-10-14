每週回娘家 挽不回母兄燒炭

2018-10-14

本月才辭退看護

〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨傳出母子燒炭死亡案，49歲張姓男子原本聘請看護照料長期洗腎、不良於行的76歲母親，但疑因經濟問題不得不辭退看護，本月起由張接手自己照顧母親，警方初步研判可能因家庭經濟困境、與照顧病母等因素造成張男身心俱疲，選擇偕母輕生，已報請檢方相驗釐清死因。

據了解，張男原本從事水電工作，但收入不穩定，本月開始照顧母親後，無多餘時間接生意。嫁到南投的張男胞妹告訴警方，她固定每週六回台中市西屯區娘家探視病母，上週六（6日）返家探視時未發現異狀，期間未聯繫，沒想到昨天上午回娘家，驚見母親與胞兄陳屍臥室；張女一時間難以接受噩耗，哀痛逾恆。

死亡時間5天以上

警方獲報趕抵封鎖現場，見老婦人仰躺臥室床上，兒子仰躺在一旁地板床墊上，根據屍體情況，研判死亡時間5天以上，現場無破壞跡象、無遺書，屋內有購買木炭等物發票，購買時間為10月8日，不排除當天即輕生。

警方強調，民眾遇有不如意情事，應尋求社會各項資源幫助，不應以極端手段尋求解決，勇敢求救並非弱者，需諮商可撥生命線1995等多個服務專線請求協助。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980