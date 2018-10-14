看臉書挑肥羊 迷魂盜3年勾15貴婦

2018-10-14

被害人遍布6都

〔記者王捷／台南報導〕52歲更生人邱志龍3年前投資失利，竟改行當愛情騙子，專挑寂寞貴婦下手迷魂洗劫，3年來至少讓15名貴婦上當受害，本月初邱又在台南犯案，被警方循線逮捕。檢警初步查出，6都都有被害人，且最近2名被害人都被邱劫走約10萬元，台南地檢署訊後以邱涉犯強盜罪、有再犯可能為由，向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，邱志龍涉嫌從臉書的婚姻社團中隨機挑選寂寞貴婦，先與對方聊天取得信任，再相約到旅館開房間，見面後趁機在飲料內下藥迷昏對方、洗劫財物，接著再循對方證件上的住址前往住處行竊。

警方說，狡猾的邱男只要走出戶外，一定戴著帽子，且一律使用計程車與大眾交通工具代步，犯案過程戴手套，摸過的地方都擦拭一遍，犯案後就更換手機、人頭SIM卡及臉書帳號，以新身分重新加入婚姻社團，3年來至少迷劫15名貴婦得逞。

本月初邱志龍再度犯案，還把對方長輩留下的手尾錢共200枚50元硬幣全數偷走，警方獲報後循線逮獲邱男，在邱位於台中的工作室內起出10多件犯案用連帽外套。邱承認行竊，辯稱未下藥迷昏被害人，但警方查出6都都有遭邱男迷劫的被害人，全案還在擴大清查被害人數、與邱的不法所得金額。

據了解，有多項前科的邱男，過去服刑期間曾在監獄內苦練書法、國畫及學習園藝，打算金盆洗手，不料出獄後因前科累累求職碰壁，他自認書畫與園藝技能沒有用武之地，改為投資水晶、玉石，未料前年發生重大虧損，再度淪為犯罪份子。