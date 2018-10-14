南瑤宮獎學47年 首見70歲碩士學霸

2018-10-14

廟方誤會替孫子申請

〔記者湯世名／彰化報導〕發放獎學金47年之久的彰化市南瑤宮，最近受理獎學金申請時，已經70歲的賴聰朗也持中國醫藥大學生物醫學研究所碩士班成績單來申請，廟方以為是來替孫子申請，仔細一瞧申請人是賴翁本人。賴翁說，他行動不便年紀也大了，乾脆念醫學來研究如何治療癌症；南瑤宮管理人、彰化市長邱建富說，這是該廟歷年來受理獎學金年紀最大的申請人。

賴聰朗前天拿成績單到南瑤宮申請獎學金，因資料準備不足，昨天再度到南瑤宮，他的中醫碩士班二年級成績單，第一學期成績是A、B分數夾雜，第二學期全是A等第，分數換算高達89.73分，非常優異。

育有5男2女、已當阿公的賴聰朗說，早年他念大專工程科系，曾遠赴阿拉伯參與機場跑道工程，在台灣也參與十大建設的中鋼、台中港與南迴鐵路等工程，60歲退休後從事農務，4年前在山上採筍時不慎摔落山谷，脊椎受傷，不良於行後，乾脆重拾書本，由於親人中有人罹癌，因此決定念生醫研究所。他說，自己有領退休俸，不用拿孩子的錢，以一己之力念書。

最小的孩子 在念高一

賴聰朗說，早年父親癌逝，元配也罹患乳癌過世，續絃妻子後來離異，多年後又結婚，共3段婚姻，最小的孩子還在念高一，孩子當中學歷最高的都沒有碩士，他當初說要念書，還被胞兄取笑說他瘋了。前不久，兒子告訴他南瑤宮有發放獎學金，遂前往申請，希望能獲得媽祖婆保佑領取獎學金，未來還打算再繼續攻讀博士。

被笑瘋了 還想讀博士

南瑤宮表示，獎學金受理標準，研究所、大學、高職要學業成績平均85分以上，高中平均80分以上，操行成績甲等，研究所、大學的獎學金2500元，賴翁成績初步符合申請資格，將進一步審核。

邱建富表示，以前有60歲長者來南瑤宮申請獎學金，但賴翁年紀已打破紀錄，俗話說「人生七十才開始」，賴翁的勤學是「活到老、學到老」的典範。