救壽星被拉下水 2國中生死黨雙亡

5國三生戲水慶生
〔記者張軒哲／台中報導〕30年後抓交替？台中市東勢區東新國中5名國三男學生，13日上午相約到沙連溪畔烤肉戲水，中午楊姓學生鞋子掉入溪中，下水撿鞋時溺水，同學邱生下水救援也沉入水中，搜救人員下午打撈到已無氣息的2人，送醫不治。
寧靜農村發生溺水意外，引來居民關切，興隆里前里長鄭冬蘭說，30年前謝姓夫妻也在該處被洪水沖走溺斃，屍體幾乎在同地點發現，實在是個不幸的巧合。
壽星撿鞋子溺水
楊生與邱生均出身單親家庭，邱跟父親住，楊跟著母親住外公家。楊母趕到東勢農民醫院忍不住哭號：「我這麼辛苦養你，怎麼可以這樣丟下我！」從事資源回收的邱父一臉哀戚說，兒子說跟同學去烤肉，沒想到一去不回。
兩生都是單親家庭
警方調查，本月22日是楊生的生日，同班邱生等3人及隔壁班的劉姓同學講好提早幫楊慶生，5人昨日上午騎3輛單車到沙連溪畔靠近校栗埔橋附近戲水遊玩，一行人邊玩邊往上游走，回程途中楊的鞋子掉入溪中，撿拾時不慎溺水，會游泳的邱衝去搭救，但遇溺的楊生緊張強抱住邱生，以致2人掙扎中皆沉入水中。
台中市消防局4名救援者潛入深逾3公尺的水域搜救，雖找到2人拉上岸，但已救不回來，岸上同學個個神情木然。從市區趕至案發地點的東新國中校長林雨蓁，聽聞2名學生已無生命跡象，在橋上痛哭到癱軟。