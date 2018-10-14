警官野戰玩車震 2回合後 女網友告性侵

2018-10-14

單身巡官 透過臉書交友

〔記者陳鳳麗／南投報導〕彰化縣某警分局張姓巡官，近來在網路上認識住在南投縣的輕熟女小晴（化名），2人一拍即合，多次單獨相約出遊，不料南投縣警方1週前卻接獲小晴報案，控告張姓巡官兩度在車上性侵她，前天為此傳訊張到南投製作筆錄，張到案雖承認與小晴發生性關係，但強調是女方主動與他嘿咻，惟因小晴指證歷歷，南投縣警方訊後仍依妨害性自主罪嫌將張男函送法辦。

據了解，小晴是名女性上班族，數月前透過臉書認識彰化縣某分局的張姓巡官，事後她多次與張見面約會，1週前卻突然向南投縣警方報案，指張男在今年8月中旬及9月初，分別於南投縣竹山鎮某知名景點及某廟宇旁的停車場，在車上伸狼爪對她性侵。

承認車震 稱是兩情相悅

由於被控性侵的是隔壁縣的警官，南投縣警方格外謹慎，除了通報彰化縣警局，也請彰化警方共同偵辦該案，前天上午張姓巡官在任職分局的督察組長等相關人員陪同下，前往南投縣製作筆錄。

據透露，該名張姓巡官目前單身，到案供稱是透過臉書認識小晴，因2人對彼此都有好感，才會約出來見面。張姓巡官強調，2人確實曾在8月中旬和9月初一起車震，但絕對不是性侵，而是小晴主動與他發生性行為。

隔一個月才報案 調查中

由於小晴的報案時間，距離她聲稱的第2次案發時間已相隔1個月，且男女說法完全不同，警方訊後雖將張姓巡官依妨害性自主罪嫌函送南投地檢署偵辦，但對女方說法也持保留態度，後續將請檢察官調查釐清其中疑點。