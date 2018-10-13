勇攔賊遭毆 高職生︰不後悔

2018-10-13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市豫章工商餐飲科學生鍾景泰，放學途中撞見有人正在追趕罪犯，立刻奮勇上前攔下歹徒，助被害人奪回遭劫的包包，同時機警提醒被害人先別亂碰包包，以利警方採證，不料歹徒見鍾生頻出主意，突然發難抓住鍾生頭髮，用力搥打其後腦杓，所幸警方趕抵將歹徒制伏。鍾生昨受訪時謙稱，當下只想幫忙追回包包，即使受傷也不後悔。

助被害人奪回遭劫的包包

警方調查，35歲慣竊劉易庭11日晚間潛入洪姓男子經營的美髮店，偷走包包後逃跑，洪男發現追出店外，見劉嫌前方有多名放學走在路上的豫章工商餐飲科進修部學生，隨即高呼：「有小偷，攔住他！」17歲學生鍾景泰聽聞，衝上前先擋住劉嫌去路，再協助洪男從後揪住劉嫌。

劉嫌遭控制，轉而下跪求洪男放他一馬，此時鍾提醒洪：「包包不要碰，等警察採指紋！」劉嫌認為鍾生多管閒事，氣得掙脫壓制衝前抓鍾生頭髮，把鍾生後腦杓打得多處瘀血、挫傷，打人時還嗆：「我天道、竹聯及四海幫都有熟，給我小心一點！」幸警方即時趕抵制止，將劉帶回調查。

劉嫌嗆「給我小心一點！」

對於幫忙逮賊，鍾生說，自己個性就是喜好打抱不平，這次碰上街頭追賊，激發心中正義感，才會下意識衝上前去攔阻；事後趕來的鍾母頻頻關心兒子傷勢，提醒以後千萬要注意安全。

警方表示，將報請學校表揚鍾生義舉，不過為己身安全，仍建議民眾儘量避免與歹徒正面衝突，只要記下歹徒特徵、穿著與車牌號碼等提供警方追查即可。