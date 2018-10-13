車廠警告煞車不靈 他轉身尬車害3命 竟交保

2018-10-13

黑白雙煞 殺人罪送辦

〔記者陳恩惠、謝君臨、錢利忠／台北報導〕21歲男子謝亞軒無照駕駛租來的轎車，與另開一輛車的22歲男子黃佑呈，前天傍晚交通尖峰時段，涉在北市南京東路四段公車專用道競速尬車，謝的車失控衝進騎樓撞死3名無辜民眾；陳姓修車廠老闆感嘆說：「交車時才告訴他們『煞車系統不靈敏，不要開太快！』」沒想到車子一開走，才5分鐘就釀禍。

警方認為2人無照，謝又有酒駕前科，卻在下班尖峰時段高速行駛，將謝、黃依不確定殺人罪送辦，協助租車的趙姓、呂姓男子則列關係人，檢方複訊後，依殺人罪、公共危險罪之妨害公眾往來致人於死等罪，聲請羈押禁見謝、黃2人；法官裁定謝男15萬元、黃男10萬元交保，均限制住居。

謝嫌肇事前才和黃佑呈前往健康路「金威汽車」修車廠取車，車廠人員特別提醒「煞車系統不靈敏，不要開太快」，沒想到離開修車廠約5分鐘，就在1350公尺外的南京東路釀禍。

否認競速 稱方向盤失靈

車廠經理陳萬和表示，謝男的車9日發生左後輪爆胎，透過友人介紹把車拖來修車廠換胎，隔天國慶休息，請他們11日取車。當天黃佑呈出面領車，他跟黃說，這輛車（怠速）引擎轉速高達2000轉比平常高1倍，除了耗油，煞車系統也無法負荷，再三提醒「這車煞車系統不靈敏，要小心，不能開快！」黃男承認，車廠經理確曾提醒煞車系統有異要小心，他有轉告謝。

不過謝嫌堅稱沒聽到黃男對他說這些，且仍堅持是方向盤失靈才肇事，他沒在街頭競速，當時試車的車速約60至70公里，沒料到會失控釀禍。謝另稱，車子由趙姓友人出面租用，原本預計本月29日還車。

警清查 惡駕非中山聯盟

但根據目擊者證詞及監視器、行車紀錄器等畫面，在在可證謝、黃分別駕駛黑色、白色轎車，從健康路一路競速狂飆，為了避開車流開上公車專用道，謝的車隨後在閃分隔島時急速右轉而失控。

先前傳出謝嫌自稱是「中山聯盟」幫派份子，警方昨對此說明，相關資料顯示謝嫌不是「註記份子」（幫派列管份子），並不是中山聯盟成員，至於其他相關人是否有黑幫背景，將再清查。