越籍婦等遣返 一溜煙搭小黃逃了

2018-10-12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕移民署前天在台南機場查獲3名越南籍婦人持變造證件入境，帶回高雄國際機場準備遣返，其中1人趁隙混在機場人群中，神不知鬼不覺地搭上計程車逃逸，直到昨天清晨才在台北1處民宅落網；不到1天，該女已變裝，還從一頭捲髮變成了直髮。

怪！無不良紀錄卻硬闖入境

移民署指出，3名越婦以觀光名義入境，逃逸婦人曾來台1次，停留時間不長，令人不解的是，她們在台沒有不良紀錄，可循正常管道入境，卻選擇偽造身分入境，其中1婦甚至大膽逃逸，顯示入境企圖非常強烈；檢方正追查入境動機。

3名越南籍婦人前天中午搭乘越捷航空班機，從胡志明市飛抵台南機場，移民署高雄機場國境事務隊人員發現3人均持他人入境許可證，卻變造為自己資料，拒絕她們入境，帶回高雄國際機場「和風室」過夜，擬安排昨天送上越捷航空班機遣返。

未料其中1名年約40歲婦人，趁著移民署人員忙於安排班機等事宜，悄悄混在機場人群中，一路走到機場外的計程車招呼站，搭上計程車逃逸。直到前晚7時，才被發現3名越籍婦人只剩下2人，緊急啟動追查機制。

混在人群中 一路走出機場

移民署根據計程車號及逃逸婦人通訊裝備，查出可能落腳在台北市內湖區民宅，趕往埋伏，昨天見她現身後上前逮捕，當時她逃躲的屋內另有數名台灣人。

越婦從機場闖入國境落跑的相關行政疏失，移民署副署長鐘景琨表示，目前先查明事發過程釐清責任，該負責的就負責。