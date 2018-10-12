警報器烏龍報案 全國消防員平均一天空跑7趟

2018-10-12

〔記者吳仁捷、陳薏云／新北報導〕新北市消防局昨天清晨獲報板橋國中體育館失火，消防員趕到沒發現一絲火煙，確認是現場火警受信總機誤鳴，人車白跑一趟。據新北市消防局統計，今年1月至今已獲報438件火災警報器誤鳴，至於全國情況，粗估消防人車1年空跑高達2700多趟，平均每天白跑7趟，以每趟成本1萬元估算，1年就得虛耗2700萬元人民血汗錢。

1年虛耗2700萬納稅人錢

新北市消防局火災預防科長程昌興表示，台灣因氣候潮濕，火災警報器容易反潮引發短路、誤鳴，但現行消防法規只可對警報器故障者開罰，對於「誤鳴」只能要求限期改善，導致有民眾不找人檢修誤鳴警報器，直接把機器關掉，反而更易釀成公安隱憂，建議未來修法將誤鳴者視為故障開罰，藉此警惕管理權人加強維護。

新北市板橋國中體育館昨天凌晨1時警報器大響，消防人員到場，查遍全館沒發現火煙，最後確認是火災受信總機警報器誤鳴。出勤的新北市消防局第一大隊事後回報消防局，消防局一查，今年迄昨已有438件警報器誤鳴案件，讓消防人員疲於奔命；至於全國，概估1年約有2700多件「空跑案件」。

新北市消防局估算，每趟火警平均會請3個分隊各出動3車，9輛車的單趟油料成本約3000元，另外出勤人員平均約24人，以每人每小時薪水250元計算，人事成本也要約6000元，再加上其他雜支，等於每空跑1趟火警就要花上1萬元，這還不包含延誤其餘災害救援的隱形社會成本。

消防署指若有必要會修法

消防署昨表示，依現行「消防法」相關規定，還不宜強行處分誤鳴案件，若各縣市消防局認為有修法必要，且有數據參考，會再開會研議。

此外，因火災警報器故障或遭關閉，釀成嚴重傷亡的案例不少，例如新北市新店區樂活老人長照中心於2016年發生一起6死28傷火警，事後就被查出火警受信總機的警示音響遭人關閉，當天警鈴及緊急廣播都無法發出，致錯失疏散和滅火黃金時機。去年新北市檢出7341件各類場所消防設備缺失，其中火警受信總機故障即高達1405件，占比約2成。