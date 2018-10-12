女友親圓遺願 勇消林尉熙有專屬貼圖了

2018-10-12

不擅繪畫 一筆筆還原摯愛

〔記者許倬勛／桃園報導〕今年4月敬鵬工業平鎮廠大火中不幸殉職的22歲勇消林尉熙，生前曾向22歲女友謝瑜庭透露「希望能有專屬貼圖」，謝女原本計畫偷偷畫圖當成男友的生日驚喜，卻來不及實現，最近走出低潮後，決定重拾畫筆替男友完成願望，親手繪製的專屬貼圖「CC熙」本月初正式在LINE上架；林尉熙的分隊同仁這兩天都下載了該款貼圖，眾人看著圖裡笑容滿面的林尉熙，「就好像尉熙真的在跟大家說話」。

謝瑜庭表示，其實自己不諳繪畫，只在小學時簡單學過，但為了完成男友願望，決定拿起畫筆，看著男友的照片仔細臨摹，雖然每每想起過去，淚水仍忍不住潰堤、沾濕畫紙，最後總算在畫紙上還原出最愛的「大熊」（林尉熙綽號），也讓繪畫成了自己最好的療傷方式。

CC熙 貼圖彷如陽光男現身

林尉熙因皮膚黝黑、身材壯碩，被友人戲稱「大熊」，經友人介紹認識謝瑜庭。謝瑜庭回憶，林尉熙很貼心，有次她隨口說想要扭蛋玩具，隔天就有整組扭蛋放在桌上，如今他們的未來被一場惡火打斷，所以一定要完成男友願望，留下一個紀錄，「因為深怕他的面容會隨時間淡去…」。

謝瑜庭把貼圖取名為「CC熙」，象徵總是笑嘻嘻的林尉熙，圖中他笑容滿面做出加油打氣、手比「OK」及吃飯、洗澡等動作，維妙維肖。平鎮消防分隊長簡奕帆說，分隊群組常常使用「CC熙」貼圖，這樣好像看到林尉熙的身影一樣。