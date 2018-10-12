角頭前女婿渾身血 被丟「黑道救命醫院」前

2018-10-12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市某角頭的前女婿古姓男子，昨天凌晨渾身是血被人丟在曾有「黑道救命醫院」稱號的北屯區全民醫院前，迄昨晚仍命危急救中；警方查出古男稍早在一家理容KTV飲酒時，多人突闖入將他爆頭打昏後拉上車，之後被丟包，警方正漏夜追查涉案人。

警方指出，一輛銀色休旅車前晚10點多疾駛到西屯區該家理容KTV前，5、6名戴口罩男子進店闖入4樓古男所在的包廂，當時包廂內有4名道上兄弟飲酒作樂，見不速之客一陣驚愕，準備迎擊時對方拿出辣椒水噴灑，闖入者趁亂持棍棒痛毆43歲古男，隨後連拖帶拉押上車。

昨天凌晨，古男被丟包在全民醫院前變電箱旁，醫院同時間接到不明來電稱「你們門口倒一個人」，因丟下傷者地點並非醫院正門口，院內人員第一時間未發現，直到守望相助隊員行經看見，趕緊報案。院方表示，並非不救人，因得知時救護車已抵達，由救護員送中國醫藥大學附設醫院。

丟下傷者的過程僅約20秒，當時駕駛座沒人下車，警方推測傷者是從右後座被人拉下車，因傷勢嚴重陷入昏迷，迄昨晚仍未脫離險境。警方追查，丟包車輛懸掛AB車牌，研判打電話到全民醫院的男子是行兇者之一。

20多年前，全民醫院擅長處理外傷、燒燙傷，且醫院鄰近國道中清交流道，成為許多黑道兄弟受傷就醫的首選，故曾有「黑道救命醫院」稱號。至於古男未就近送全民醫院，消防局表示，救護員評估全民醫院若無法處理傷勢，得再轉送其他大醫院，因而決定直接送中醫附設醫院。