官員「千里眼」勘災 掰空地有農損圖利

2018-10-12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉公所農業課莊姓官員，3年前進行颱風後災損勘查，竟用「千里眼」勘災，稱從250公尺遠處看到河川地上的枯藤，據此將租地後根本連整地都無的竹塘鄉代會前副主席劉金裕所有河川地，放水認定有農損，讓劉得以申請災害救助金41萬多元；2人犯行遭揭發，彰化地院將莊男判刑5年2月，劉男6月。

稱250公尺遠處看到枯藤

判決指出，54歲劉男以兒子名義向第四河川局承租自強大橋兩側7筆土地，共約3.8公頃，2015年7月間，河川局官員曾去會勘，見該地一片荒蕪，但8月9日中颱蘇迪勒襲台後，劉男以其種植的香瓜受災，申請災損補助。

公所農業課派49歲莊啟佑前往勘查，會勘後認定受災率25%到50%，使劉男申請到41萬多元補助。事後檢調獲報追查，莊男辯稱，當時與代理課長謝志成站在自強大橋上「遠眺」，發現劉的耕種地上有乾枯瓜藤等，才認定有農損，其行為頂多是勘查疏失，無圖利犯行。莊雖否認圖利，但劉承認在蘇迪勒颱風來襲時，他未整地，直到當年11月才整地完畢。

法院過濾人造衛星圖，當年颱風前後的8月3日及10月15日，劉的租地都是一片黃土，認定莊男明知劉未種植作物，仍認定災損，使劉男詐得41萬多元，依貪污治罪條例判刑；至於劉男雖一時貪心，但事後悔悟，表明會繳回詐騙所得，依此判刑6月、得易科罰金。竹塘鄉公所表示，案件爆發後，已將莊男調離農業勘災職務；縣府指出，全案若有罪定讞，將追回遭詐的補助款。