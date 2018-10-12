街頭殺手市區尬車 撞車衝騎樓害3命

2018-10-12

無照駕駛辯車失靈

〔記者鄭景議、陳恩惠、吳欣恬／台北報導〕21歲男子謝亞軒無照駕駛租來的黑色Toyota轎車，竟於昨天傍晚交通尖峰時段，在台北市南京東路四段公車道上高速狂飆，疑與另輛由22歲友人黃佑呈開的白色轎車競速尬車，閃躲公車安全島時失控衝進騎樓，撞上路邊載紙板的貨運公司黃姓夫婦及大樓謝姓保全，3人送醫不治；謝男事後辯稱「方向盤失靈才肇事」，但目擊者和監視器畫面都發覺他是在尬車，檢警認為他的「失靈說」是胡扯。

黑白車競速被拍下

據了解，無業的謝亞軒有多項前科，18歲前就曾犯下殺人未遂、毒品等罪，還因2次酒駕，今年6月遭吊扣駕照，目前靠著在酒店當經紀的哥哥資助過活。警詢時，他大方自承：「我就是壞小孩！」謝父聞訊趕到派出所，帶著渾身酒氣對著謝亞軒就是一陣痛罵，謝男低頭不發一語。

謝亞軒︰我就是壞小孩

目擊民眾表示，昨天傍晚6時許，正值下班車流尖峰時段，謝男駕駛的黑車與另一輛白車，從小巨蛋旁的健康路一路競速狂飆，車速飛快，後來兩車右轉到南京東路4段，疑為避開下班車流而開上公車專用道，接著開在白車後方的黑車，又突然急速90度右轉，失控撞進騎樓。

貨運老闆夫婦被撞死

監視器畫面顯示，當時66歲貨運公司老闆黃金鏱，正與64歲妻子許明珠站在貨車後面載紙板，64歲大樓保全謝光明在旁與2人聊天，不料謝駕駛的黑車突然衝過來，3人根本沒有反應時間，慘遭撞飛。

謝亞軒下車發現闖下大禍，愣在現場一言不發，直到警方到場才回過神。駕駛白車的黃佑呈事發後一度駕車離去，後來回到現場，旋被帶往警所製作筆錄。

保全妻兒哭 撞死好爸爸

謝、黃供稱，2人開的車都是以每月3萬4千元代價向租車公司租來，當時各駕一車準備一起去吃晚餐，沒有尬車競速。謝辯稱，他的車是因車子方向盤失靈，又要閃躲安全島，才會失控。

據了解，死者謝光明育有1男1女，已當保全多年，妻子與兒女趕到醫院後抱頭痛哭，難以接受好丈夫、好爸爸就這樣走了；黃金鏱的家屬也趕到醫院，進太平間時神情悲痛、不發一語。