16歲工讀養全家3口 母弟燒炭亡 他倖存

2018-10-11

〔記者許倬勛／桃園報導〕長期無業、精神狀況不穩的41歲王姓女子，疑因受不了沉重經濟壓力，9日深夜帶2個兒子在桃園市平鎮區住處燒炭輕生，其中王女的16歲長子在燒炭前，特地傳訊息「謝謝大家這幾年的陪伴」，向同學告別，同學看到簡訊起疑報警，助警方及早趕往現場，雖來不及救回已死亡的王女及其13歲次子，但及時救回躺在隔壁房間、已經奄奄一息的長子。

長子傳簡訊告別 同學報警救回1命

據了解，王女與男友生下2子後，因與男友家人相處不睦，獨自帶著2子住進父親名下公寓，但精神狀況不佳的她，平時工作並不穩定，家中生計大多靠長子半工半讀賺來的2萬多元及親友接濟，生活十分困頓，不但王女曾多次告訴親友：「不如全家一起走！」其次子也曾在臉書PO出︰「該跟這個世界道別」等字句，疑有輕生念頭。

9日深夜11點許，一名王女長子的同學向警方報案，指王寄來「謝謝大家這幾年的陪伴」簡訊，擔心他會尋短。警方不敢大意，立刻會同消防人員趕往破門，到場發現整間公寓煙霧瀰漫，躺在主臥室床上的王女與次子均已明顯死亡，所幸隔壁房的長子還有一絲氣息，送醫急救後無大礙。

長子未來的路 里長說會盡力協助

王女長子告訴警方，家中重擔都落在他的肩上，失去高中生應有的快樂生活，日子過得很煎熬，所以當媽媽提議要燒炭時，他沒有反對，只是默默把自己關在房間內，已不記得曾發簡訊給同學；為防止意外，桃園市社會局暫將王女長子安置在舅舅家，並請校方加強心理輔導。

與王女一家熟識的當地廣仁里長黃秀滿說，她一路看著兄弟倆長大，沒想到會發生如此悲劇，未來會努力協助倖存的哥哥。

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