想當「精」主 月砸20萬只是基本開銷

2018-10-11

〔記者王捷／台南報導〕在紙醉金迷的夜生活中，連感情也可以交易！八大業者指出，撒錢絕對是擄獲酒店小姐芳心最快的方法，夜夜捧場、包出場只是基本，要讓小姐覺得有實力，往往還得拿出大筆生活費與奢侈品，甚至買車、買房者也大有人在，但因砸錢包養沒有「公定價」，常有客人自認砸大錢卻沒得到應有的回報，憤而翻臉提告、找碴，相關糾紛與官司始終多不勝數。

沒有公定價 糾紛屢見不鮮

業者指出，海派又多金的客人在業界俗稱「有肉的」，小姐往往會主動貼過去，希望能被多金客相中，這種客人一旦喜歡上某位小姐，通常就會天天上門捧場，一陣子之後，往往還會透過熟識的酒店幹部，詢問能不能將小姐帶出場。

業者說，能擄獲有錢客人的，往往是檯面上沒有做性交易的小姐，客人若想一親芳澤，就必須經常上門「買全場」，用金錢換取相處時間。有手腕的小姐這時通常會送客人小禮物，測試客人願不願意花錢回送大禮，如果收下客人的禮物，就等於暗示自己「用錢換得到」。

業者透露，要包養酒店小姐，通常每個月得付20萬到50萬元不等的生活費，但這只是基本盤，還算有個公定價可參考，反而平常為了討小姐歡心所送的禮物、金錢，因沒有公定價，有時金額會非常驚人，一般常見的包養糾紛多是因此而起。