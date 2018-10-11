酒店妹淚訴：5千萬包養變詐欺 我就應被玩弄?

2018-10-11

已婚長我30歲 錢是彌補

〔記者王捷／台南報導〕台中市吳姓富商2年來海砸5000萬與方姓酒店妹交往，事後怒告方女詐欺，台中地檢署日前將方女起訴。對此，方女受訪表示自己很氣憤、委屈，她強調，自己在酒店上班10多年，最大的願望就是找到對的人，過去這2年跟一個大她快30歲、有家室的人交往，這些錢都是吳男彌補她、與她交往的花費，絕對不是她「騙來的」，「難道酒店小姐就應該被有錢人玩弄嗎？」

方女指出，她2年多前認識吳男，當時吳男天天到店裡捧場，有幾次她因為身體不舒服，沒去上班，吳男事後頻頻關心、擔心她的身體狀況，並提醒她去檢查身體，讓她覺得吳男跟一般客人很不一樣，有一次吳男聊天時還跟她說了一句：「不上班沒關係，我養妳！」讓她很感動，這才點頭答應跟吳男交往。

聲稱只有拿到3千多萬元

方女說，2年來吳男除了每月給20萬生活費，還送她名牌包、手錶、轎車等奢侈品，甚至還出資想幫她買房，但在她的認知中，這些款項加起來僅約3000多萬，並不是外傳的5000萬元，且這屬於吳男對她的彌補，畢竟吳男大她快30歲且有家室，跟吳男在一起期間，她只能天天在家裡等著吳男，幾乎足不出戶。

根據檢方起訴內容，吳男指控方女拿了500萬元去繳父母的房貸，繳完後還剩200多萬元，卻沒有歸還，此外他給方女1000萬購屋基金，方女也沒拿來買房，甚至200萬分手費是要給方女開店，方女也沒有開，吳因此認為遭方女詐欺。

但方女昨表示，吳男雖曾給她1000萬元購屋，但當時她說想搬回台南住，不打算買房，還是吳男主動帶她去銀行把錢存起來，至於替父母還房貸的錢，她已不記得確切金額，但確定不到500萬元，且她都有證據，可證明是吳男為了與她交往而自願餽贈，絕對沒有騙錢。

富商律師：法院會斷真相

對於方女說法，吳男的委任律師昨表示，相關款項是交往的花費，這僅是方女一面之詞，全案是否涉及詐欺，仍須由法院認定。