KTV酒客鬧事 竟是刑警慶生互毆

2018-10-11

〔記者黃建華／高雄報導〕高市警紀再度出「包」！林園警分局3名偵查佐為了幫友人慶生，上週六凌晨到享溫馨KTV大寮旗艦店歡唱，席間2名偵查佐為是否續攤而發生拉扯衝突，店家報案：「有人打架！」林園警分局中庄派出所長劉進展率員抵達現場，赫見鬧事者是分局偵查隊自家人，頗為錯愕，林園警分局督察組獲報展開調查，認為酒醉在公共場所爭執有損警譽，現傾向對2人各記1支申誡。

有損警譽 擬各記申誡

由於中庄所長劉進展是太極拳高手，外號「空展」，高雄警界私下戲稱此事：當「酒空（台語）」幹探遇到「空展」所長就GG了！

本月6日晚間，林園警分局偵查隊陳姓（31歲）、郭姓（32歲）和陳姓偵查佐（32歲）等3人，幫在超商工作友人慶生，陳員等共8人一起到大寮享溫馨KTV唱歌，唱到翌日凌晨零時許，慶生友人告辭先離開後，郭員欲轉往他處續攤，但陳姓偵查佐（31歲）想回家休息，兩人竟爆發拉扯，現場另名陳姓偵查佐（32歲）見狀趨前勸阻，KTV服務員誤以為酒客打架鬧事而報警。

中庄派出所長劉進展等人抵達現場已無爭執，但一見對方竟是偵查隊同仁，頗為錯愕！進一步詢問，才知是同仁酒後為了續攤與否，自己人起爭執。

中庄所長和警員確認2偵查佐在拉扯過程中並沒外人介入，也無毀損店內物品，隨後致電偵查隊潘姓小隊長告知：「同仁在KTV發生爭執，但已平息」，再由勸架的陳姓偵查佐陪同醉到癱軟的郭姓偵查佐搭計程車回家。

據了解，潘姓小隊長獲悉同仁衝突，從屏東住家趕往KTV處理，到場時，與郭姓偵查佐發生爭執的陳姓偵查佐向潘小隊長說明經過後，陳姓偵查佐搭小黃回家，潘小隊長則打電話向偵查隊長林耕宇回報此事。郭姓、陳姓偵查佐，事後打職務報告向分局說明經過，行政處分現由督察組研議中。

督察單位初步認為，3名同仁非勤務中飲酒、搭計程車離開KTV沒酒駕、慶生費用自己刷卡付帳、席間沒有利益牽扯的人士在場、地點非特種場所。除了酒醉在公共場所細故爭執有損警譽，沒有嚴重違紀情事，現朝兩人各記一支申誡的方向討論中。