最美女憲兵昨退伍 襲擊她的怪男同天起訴

2018-10-10

「天下第一營」營花 當場奪刀壓制

〔記者謝君臨、王冠仁／台北報導〕有總統府憲兵「營花」美名的25歲吳巧文，今年9月被預藏香蕉刀的53歲男子林重光攻擊，清秀貌美的吳女見刀械在眼前揮舞仍面不改色，反射性使出勤練已久的擒拿術，快、狠、準奪刀，瞬間壓制林男，順利化解一場危機，吳女也因此接受憲兵指揮部中將指揮官莫又銘表揚；另，吳女已於本月9日結束4年軍旅生涯，同日林男被台北地檢署依妨害公務罪嫌起訴。

本月8日，吳女在臉書貼出退伍令及榮譽狀，開心說道：「4年多的軍旅生涯，4年多的喜怒哀樂，4年過了，以前去讀書的同學都畢業了，我也從總統府憲兵211營，天下第一營畢業了，好愛這裡的每個人，謝謝大家一路的陪伴，上兵吳巧文，請示永久下哨」。吳女留言底下則湧入大批親友道賀。

今年9月6日早上11時許，林重光從台北市貴陽街東往西方向，步行到貴陽街、博愛路口時，他向站在該處的維安女憲兵吳巧文詢問：「總統府怎麼走？」隨即拿出預藏的香蕉刀作勢攻擊，但身為老鳥的吳女處變不驚，看準在眼前揮舞的刀械，快、狠、準出手奪刀，瞬間制伏林男，其餘同仁也趕來協助。

林男被移送時，面對媒體追問想向總統說什麼，竟大喊：「我愛她！」庭訊時則語無倫次，還說「獵狐行動要收網了…」，令辦案人員直搖頭。由於林另涉及KTV與警方衝突一案，北檢昨依2個妨害公務罪嫌將他起訴。