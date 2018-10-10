車擋工地入口 工人開怪手砸爛填地基

2018-10-10

工地勞工 一陣歡呼

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子與朋友將3輛轎車違停在工地出入口的人行道上，與工地工人起口角，怪手司機疑不滿陳男阻擋，開怪手將陳男轎車砸爛，還將轎車推進工地地基，換來工地勞工一陣歡呼，另外兩輛車也被怪手推擠壓損。陳男到警所提告毀損。警方已受理陳男提告的毀損案，但也懷疑陳男違停工地口另有動機，已組成專案小組，調查是否涉及組織犯罪。

警懷疑違停另有動機

警方指出，25歲陳男自稱是自由業，9日下午與友人將3輛轎車違停在人行道上，自稱圖個方便才會違停，沒有其他意思，沒想到工地的工人卻找他們麻煩，請他們離開，但還沒離開，怪手就開來砸爛他們的車。

怪手司機被告毀損

據調查，被怪手毀損的車子共3輛，陳男的轎車最嚴重，整輛被怪手壓爛，推進工地地基中，另外兩輛車都遭怪手推擠、壓損，不過還有辦法駕駛，事發後，陳的兩名友人各自將車開走，由於陳男的車受損最嚴重，因此向警方報案，並怒稱就算違停也不能砸車。但警方到場時，雙方人馬已經離開。

警方問陳男，人行道這麼長，為何剛好選在工地門口的人行道？陳男辯稱不曉得，警方稍晚將傳喚怪手司機到警所說明，已與工地承包商聯絡，了解狀況。

承包商指出，不曉得陳男與其友人到底違停多久，幾名違規停車的男子都沒有提到錢的事，只曉得9日在工地時，因為違停一事與工人口角，怪手司機才會將轎車搗爛。警方也懷疑陳男與友人將轎車剛好違停在工地門口，另有其他目的，已經組成專案小組，調查是否有組織犯罪情事。