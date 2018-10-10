人物速寫》175長腿警花 「高」人一等煩惱多

2018-10-10

單名易記 顏廷在校常被點名

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲分局后里分駐所今年來了長腿甜姊兒警員顏廷，身高175公分，宛如模特兒，走到哪裡都引來矚目，她笑說從小「高人一等」，加上單名易記，常被老師點名，也頗困擾。

顏廷畢業於中山醫學大學台灣語文學系，畢業後到英語補習班擔任助教，因爸媽都是公務人員，阿姨也從事警職，在家人鼓勵下，前年報考警察特考，一舉中的，受訓1年，於今年元月分發至后里分駐所服務。

取締違規 民眾驚呼「妳好高」

因身高醒目，加上長相甜美，26歲的顏廷取締交通違規，違規民眾一下車，常驚訝地說「妳好高喔」，然後就是「對不起，謝謝」。讓她覺得大家都滿配合的，雖然是在家人「工作穩定」的期待下從事警職，但顏廷說，警察也要處理家暴等案件，滿具挑戰性的，回家也會和家人分享工作甘苦，從中獲得力量。

因父親身高約185公分、媽媽也有170公分，顏廷笑說，身高是遺傳，自己也不想長那麼高，因為從小到大都被老師記住，有點困擾。

顏廷的父親顏金源曾任台中市大安區長，2年前退休。顏廷說，因爸媽喜歡喝咖啡，她和一對雙胞胎妹妹則喜愛手作甜點，一家人最常做的事就是邀請親朋好友到家裡沖煮咖啡、喝咖啡及品嚐甜點，日前后里分駐所的警員張叡营生日，顏廷利用休假在家，手作芋泥乳酪蛋糕，生日當天帶到所內幫學姊張叡营慶生，更讓人見識到她的好手藝。