資源回收撿到錢 低收戶不貪拒謝金

2018-10-10

舊鞋盒藏了1萬1千元

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市公所外包資源回收場8名清潔工，9日進行垃圾分類時，從一只紙鞋盒中掉出一個裝著1萬1300元現金的紅包袋，儘管這些清潔工月薪僅22K，有人還是中低收入戶，但他們沒有心生貪念，如實將錢繳出並通報公所處理，同時婉拒失主酬謝。

主婦買菜攢的私房錢

南投市公所資源回收場係由貨殖公司取得經營權，昨日上午9時許，8名清潔工人進行各項垃圾分類工作，結果有一只紙鞋盒拆開後，掉出一個裝著1萬1300元鈔票的紅包袋，上頭寫著「嘉和」兩字以及少許名片。

林姓清潔工表示，當時大家看到這些現金嚇一跳，但心裡只想到應該設法找到掉錢的人歸還，於是將這筆錢交給公司負責人，轉通報公所處理。

南投市代表會副主席張惠卿獲悉此事，因她是嘉和里選出的民代，熟悉地方人事物，不到一小時便確認失主是家住嘉和里的陳姓女子。據了解，這些錢是陳婦每天買菜家用剩下來的「私房錢」，沒想到家人整理舊鞋盒時，因不知情而丟棄，如今失而復得，陳婦高興之餘，打算給8位清潔工各1000元酬謝，因清潔工們都婉拒而作罷。

8清潔員婉拒酬謝金

張惠卿與南投市長宋懷琳說，清潔工均來自基層，有人還因中年失業淪為中低收入戶，對他們而言，1萬1300元等同他們半個月薪水，但大家拾金不昧之餘，甚至婉謝酬謝金，更顯得難能可貴。