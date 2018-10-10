炫富男靠壯陽藥劈10女 4女上警局爭正宮

20多歲至45歲通吃
〔記者張瑞楨／台中報導〕偽開121萬餘張電子發票詐取獎金的主嫌范宗任，長得高帥，又住豪宅、開跑車裝闊加持，警方查案時發現，與他交往的10名女子中，年輕的20多歲，年紀最大的45歲，范男雖僅高中畢業、遊手好閒，卻能租每月3萬5千元的七期重劃區豪宅，駕BMW跑車，據悉他出身台中市沙鹿的富有家庭，但有一說法是他因為好賭，已敗掉不少家產，警方對他的男女關係能夠「1對10」十分好奇，結果搜索時意外在他承租的豪宅內找到一袋壯陽藥，戲稱：「這可能是他能劈腿10女的秘訣。」
好賭敗光家產 走險路
刑事局中打中心查案時，先傳喚提供載具的人頭，發現18名人頭有13人是女性，有10女表示與范男有男女交往關係或略有交往、有些曖昧，不過其中也有剛分手的「前女友」；警方詢問時，其中的4女自稱是「正宮女友」，她們被暫拘在辦公室時，4女一度怒目相對、氣氛劍拔弩張，幸好員警在場戒備，沒有上演打架爭吵戲碼。
1女先墊獎金 求分徹底
此外，警方詢問案情時，一名女子說，她大前天（7日）剛與范男分手，而她提供給范男的載具，有一張發票中獎1600元，雖然獎金預計前天（8日）撥發，但她氣罵范男是「爛男」，為了與此人徹底分手，她先墊錢拿出1600元給范男。
警方搜索范男租屋處時，還找到一袋壯陽藥，總計10多種數十盒，數量最多的是中國製的一款壯陽藥，這是台灣公告的偽禁壯陽藥；有員警私下笑稱，范男能同時劈腿10女，「秘訣」可能在此，忍不住揶揄他是「用陽具，換載具」。