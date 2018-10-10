海派屢出「千萬級」愛情殺手

2018-10-10

〔記者楊政郡／台中報導〕位於台中市十二期重劃區的海派酒店，同棟大樓內依樓層高低，分七店、八店，酒客多以「海七」、「海八」稱呼，這兩家大型商務便服酒店，以小姐的素質與服務為號召，成為台中有名的溫柔鄉、銷金窟，外傳小姐還勤補外語，帶進不少外籍客，把台中酒店帶進國際化。

過去台中大型酒店多聚集在七期重劃區，市政路、惠中路及河南路等重要路段，盤據多家大型酒店，但隨著市政府、市議會及建商大舉進入開發，地價今非昔比，寸土寸金，特種行業反而陸續走出七期。

2012年原本在向上路、惠中路的「海五」及「海六」兩家海派系列酒店搬到十二期重劃區的旗艦店大樓，店家砸重金奢華裝潢，標榜以接待商務客為主，先是「海七」店開幕，打出上百名小姐禮服迎賓，與知名的金錢豹系列互別苗頭。同年再成立「海八」店，說是走國際化路線，開幕前選出一批小姐「惡補」英文，由外語教師每週上3天課，小姐還唱英文歌娛樂客人。

3年前酒女昆凌也坑殺富商

酒客與坐檯小姐間，不乏金錢交易，甚至藉著噓寒問暖送溫情，扮演起愛情騙子。

2015年海七店沈姓酒女花名「昆凌」，涉嫌設局坑殺王姓富商5千萬，「昆凌」在酒店打滾近10年，手腕高超，只要發現客人身家豐厚，即展現溫柔貼心、噓寒問暖，再撒嬌姊妹淘有人獲贈包包、名車、送房等為由不斷施壓、邀約投資等，她後來被警方拘提，查出沈女與沈母名下存款高達1.7億元；沈女上班座右銘就是「上班就是要狠」，穿梭富商男客之間就是要敢，痛宰「火山孝子」。