酒國熊家婕 狠削老台商5千萬

2018-10-10

〔記者楊政郡／台中報導〕史上最大咖「火山孝子」！

2年來 每月花20萬包養

60歲退休台商吳男到台中市海派七店酒店消費，認識身材姣好、外型酷似藝人李㼈妻子熊家婕的36歲方女，方女大獻殷勤，吳男每月以20萬元包養她，還幫她買車、購屋，短短兩年在她身上花了逾5千萬元，後來方女突然失蹤，吳男提告詐欺，吳妻得知，氣得差點對先生聲請監護宣告。台中地檢署認定買房等3746萬元部分是吳男贈與，其他還貸款等1402萬元是欺騙所得，方女被拘提到案，拿出500萬本票供查扣，依詐欺罪嫌將她起訴。

女方消失 男怒告詐欺

吳男早年在中國設廠，近年回台當包租公，2015年4月間到海派七店消費認識方女，方女對他獻殷勤，吳男於是包養她。

還500萬就和解 女不肯

2017年方女消失無蹤，吳男氣得打官司要討回這筆錢，偵查期間，吳男曾表示只要方女還500萬就和解，但方女不肯，還嗆都已經給我了，想要回去，一毛也沒有。

吳男說，他年紀大了，身體不好，方女哄說會照顧他一輩子，但與他交往期間要有保障，常說要買東西給她、會吵、會鬧，他只記得大條的，說她母親有賭債，也不知真假，他就給錢，只是希望滿足她的需求。

買車、購屋...3746萬算贈與

檢方認定，2人交往期間，除每月20萬包養費，清償借款、給方女定存、買名表皮包、買房及網購等總計3746萬元，屬男女交往情願的贈與。

暗槓房貸等 1402萬要吐還

不過2016年5月間，方女說她父親為了房貸500萬的事很心煩，吳男拿500萬給她，方女卻暗槓202萬；同年6月說要在逢甲買房，方便照顧吳男，吳男拿出1000萬給她，方女卻拿去買養老型保險；2017年2月方女說想開美甲店，吳男提供200萬，結果沒開店，錢存進自己帳戶，這三件總計1402萬元，檢方認定是欺騙。

隱匿財產 女另觸犯洗錢罪

方女辯稱，父親擔心房貸問題，過幾天吳男就拿錢給她，不知拿多少；1000萬買房，後來吳說房子不好脫手，改把錢存起來，200萬元則是吳給她的分手費，她沒騙要開美甲店。

檢方認為方女已超越男女間正常交往餽贈，詐欺罪嫌明確，且有隱匿財產，另觸犯洗錢防制法。