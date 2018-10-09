造假逼退毒上兵 海巡人事官起訴

2018-10-09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕海巡署羅姓志願役上兵染毒被列優先汰除名單，王姓中尉人事官想為部隊除害，提前要羅男「走路」，竟便宜行事，明知羅姓上兵沒有參加「志願士兵不適服現役」會議，王竟偽造其簽名，甚至在會議紀錄上謊稱羅男「尊重本次會議決議結果，一切依照規定處理」，事後羅男發現被做掉，向部隊詢問，上級赫然發現人事官造假，新竹檢方日前依偽造文書罪將王姓人事官提起公訴。

志願役上兵染毒 人事官看不順眼

檢方調查，海巡署羅姓上兵因持有毒品被警方臨檢查獲，海巡署將他列為優先汰除名單，而王男為海巡署海岸巡防總局北部地區巡防局第二四岸巡大隊中尉人事官，明知羅男並未參與大隊去年1月24日所召開的志願士兵不適服現役會議，仍於會議結束後，在會議簽到冊偽簽羅男姓名，並在會議紀錄記載「上兵羅男：本人尊重本次會議決議結果，一切依照規定處理」等不實事項，以大隊名義將會議紀錄及簽到冊提供北部地區巡防局，召開相關人事評審委員會，案經羅男告訴偵辦。

偽造簽名、代發意見 還拗問過本人

王男坦承羅男並未參與會議，而他仍在簽到簿代簽羅男姓名，且在會議紀錄上填具上述意見，但辯稱簽名前有電話聯絡羅男，詢問其有無意見，羅男稱沒什麼好說的，並同意他簽名。

海巡署官員表示，全案是因接獲羅男詢問其不適服現役會議案一事，經查詢公文系統，並將會議紀錄及簽到簿拿給羅男看，當時羅男說他根本未開這個會議，為何有其簽名？因此決定提告。檢方依刑法行使偽造私文書及行使不實登載公文書等罪起訴王男。

據了解，王男原抱著「為部隊除害」、「為國除害」的態度，處理此事「便宜行事」，沒想到反而被羅姓毒蟲抓到小辮子，事後雙方談和解時，羅男開出百萬天價，讓王男大嘆不如歸去。