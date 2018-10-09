又酒駕 刑事鑑識專家自毀形象

2018-10-09

〔記者王俊忠、王冠仁／綜合報導〕去年3月還是3線1星的台南市警局刑事鑑識中心主任郭蓬生（見圖，資料照），去年3月在新北市酒駕被新北警方查獲、酒測值0.47，郭被降調北市警局鑑識中心技正，郭似乎沒學到教訓，昨天凌晨又在台南市安平區酒駕自撞路邊擋車石柱肇事，酒測值0.16，再被自家人依涉公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

由於這是郭2年內第2次酒駕，對此，台北市警局說，將對郭記一大過，並調往法規室擔任技正。據了解，57歲的郭此次酒駕被逮，不僅今年度的年終與考績獎金泡湯，他調往法規室後，不僅必須離開熟悉的鑑識領域，更無法領到每個月2萬1千元的鑑識加給，實在得不償失。

警方調查，昨日凌晨3點多，郭蓬生駕車行經台南市安平區慶平路、育平路口時，自撞路邊人行道的擋車石柱。警方獲報到場，對郭進行酒測，酒測值0.16，因為又有肇事，警方只能依公共危險罪嫌送辦。

據了解，承辦警方原本不知道郭是自家人，帶回訊問時赫然發現他是自家鑑識前輩、嚇了一跳！對於再次酒駕被抓，郭蓬生在警局裡顯得很沉默、不願多說，只坦言跟朋友在台南喝了些酒。

外號小胖的郭蓬生是從基層警員一路升上高階警官，在刑事鑑識專業有傳奇一頁，在南市計程車命案、湯姆熊男童割喉案等各類重大刑案中，都扮演採集重要犯罪證據的破案角色，不料在鑑識領域專業受到肯定的郭蓬生，仍戒除不了酒駕的壞習慣，再次被「抓包」，傷了自己也傷了警察形象。