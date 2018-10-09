賭博網先給賭金 誘學子簽賭

2018-10-09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕承億文旅公司董事長戴俊郎就讀高中的兒子，在網路簽賭積欠巨額賭債，這股網路簽賭歪風已嚴重威脅校園！

視學生家境 給籌碼額度

據學生家長透露，組頭會在網站俗稱「開一塊版」，並給要簽注的學生一組帳號、密碼，若學生沒錢，就視其家境，給予1萬到10萬元不等額度，學生再用手機或電腦網路下注簽賭，等額度用完，組頭便追討積欠的數萬到數百萬元不等賭金，學生沒錢還，便暴力威脅，手機、網路盛行，家長防不勝防、人心惶惶。

警斥有計畫性犯罪

嘉義市警察局少年隊長張金清表示，依刑法賭博罪，擔任網路簽賭組頭，可處3年以下徒刑、得併科3千元以下罰金。但有家長認為，賭博罪刑責太輕，如戴生一案，家長給孩子有限額的零用錢，沒給信用卡，組頭見沒有收入的學生家境不錯，竟誘導簽賭積欠賭金，根本是組織性、有計畫犯罪，呼籲政府修法加重刑責。

手機可輕易下載 家長須注意

嘉義大學輔導與諮商學系教授兼學生事務長黃財尉表示，現在用手機上網方便，下載手機應用程式就可到賭博網站下注簽賭，孩子易因此起貪念，家長、學校應教導學生正確金錢價值觀，日常生活多陪伴關心，親子多從事正當休閒活動，預防發生偏差行為。

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