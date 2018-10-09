男被爆檢舉7000件違停 遭鄰圍毆 動私刑

2018-10-09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區民和街住著一名「檢舉魔人」，30餘名當地居民疑不滿他連續檢舉車輛違停，荷包失血，本月3日到檢舉魔人家理論，男子也不甘示弱申辯，引發7、8名男子圍毆，其他人在旁不斷喊「惡質」、「白目」，動用私刑影片被PO網路，不過被毆的男子選擇息事寧人，暫時沒有提告。

被毆男子暫時未提告

社群網站PO出男子被圍毆畫面，被毆的男子大聲反嗆，「如果你們沒有違停，我檢舉也不會…」沒想到又是一陣拳如雨下，一旁圍觀的人沒有勸架，反而痛斥「講三小」，男子又說「錢也不是我罰你們的」、「那你們就不要違規呀！」被毆男子的家屬出面，不斷高喊「不要打了」，並以肉身阻擋，但鄰居仍叫喊「要檢舉時，為什麼不通知一下移車？」「天天檢舉」，鄰居們怒氣似乎得到宣洩，才停止這場全武行。

影片PO出後，有網友指稱，該男子從今年1至9月檢舉了7千餘件違停，正義魔人犯眾怒才遭私刑伺候，有網友認為抓耙仔被打活該，但也有人直指打人就是不對，罰單只罰數百至數千元，打人得吃上官司又賠錢。

林園警分局指出，30餘人疑似不滿長期被檢舉違停，到民和街檢舉魔人住處理論，未料口角引起群毆，員警趕抵時，衝突已結束，事後無人提告。

至於該男子檢舉次數，林園分局基於保密規定，不願提供，警方指出，轄內今年度截至9月，共受理檢舉7697件，其餘無法說明。

不過警方也提醒，「違規停車」、「不依道路交通標線行駛」及「闖紅燈」，為民眾檢舉最常違規案件前3名，依道路交通管理處罰條例規定，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉。

而交通違規檢舉雖不發放獎金，但只要民眾檢具違規事實，警方就必須受理，呼籲只要遵守交通規則，養成守法觀念與習慣，就不怕檢舉達人，也不會造成荷包失血。