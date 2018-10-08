騎士稱在家 警憑目睹違規開罰無效

2018-10-08

〔記者張瑞楨／台中報導〕莊姓男子收到闖紅燈與違規不服取締逃逸的罰單，證物照片卻只顯示機車疾駛而過的模糊影像，根本無從辨別車牌與車型，莊男自認當天在家，機車也未借給他人，提起行政訴訟，台中地院勘察發現錄影畫面模糊，開單的員警也不否認可能看錯車牌號碼，法官認為，僅憑員警「目睹」就開罰，尚嫌草率與武斷，判決罰單撤銷。

判決書指出，莊男收到罰單，指他在去年12月21日晚間9時許，於中市北屯區松竹路與榮德一路路口闖紅燈，員警攔查時又衝過警察攔查哨逃逸，員警當時大聲唸出車牌號碼，返回派出所再填寫罰單告發，闖紅燈與不服取締逃逸各開罰1800元與3000元，總計4800元。

檢舉照片模糊 可能看錯

莊男見警方檢附照片，只有模糊機車疾駛畫面，車身顏色與廠牌型號都難以辨識，他宣稱當天都在家中，也沒把機車借給別人，向台中地院提起行政訴訟，台中市交通事件裁決處與警方答辯說，依據「目睹」開罰「並無不可」，員警當場判讀唸出車號，沒有懷疑或猶豫，不至於誤判。

台中地院檢視警方的錄影畫面，發現模糊難以辨識，員警宣稱當時機車時速達70至80公里，員警只有2秒鐘時間用肉眼判讀車牌，「直覺看到什麼，就把看到的唸出來」，員警自認沒有看錯，但也不否認會有看錯的可能。

法官認為，案發當時燈光昏暗，員警有可能看錯，而機車車牌號碼與莊男類似的機車全台至少有9輛，分佈在新竹、苗栗、台中與南投縣市，僅靠員警「目睹」就認定莊男違規，開罰之舉尚嫌「率斷（草率與武斷）」，員警又沒調閱路口監視器畫面佐證，判決罰單撤銷，可上訴。