酒女涉仙人跳 一句你怎麼回來了判無罪

2018-10-08

〔記者黃捷／台北報導〕彭男受邀到花名「小魚兒」的劉姓酒店小姐家談心，2人準備發生性關係時，莊姓前男友突然衝進來拍照、打人，彭男被勒索550萬元、軟禁7小時。彭男認為遭仙人跳提告，士林地院判莊男觸犯恐嚇取財罪，但法官認為莊男當天衝進門，劉女對莊男說了一句：「你怎麼回來了？」顯然出乎她的意料，因此劉女不是共犯，判無罪。

彭男2016年9月間認識劉女，2人見沒幾次面，同年10月15日晚上突然收到劉女傳訊「要拿東西給你」，他表明沒空後，劉女改口「心情不好」、「想找個人陪」、「我回家等你唷」。

男被勒索550萬

彭男禁不住一再邀約，隔天凌晨5點多前往劉女租屋處談心，後因劉女誘惑，彭男按捺不住，雙雙脫衣準備作愛，劉女的莊姓前男友此時夥同友人衝進屋內，拿手機、平板電腦拍照，還毆打彭男，逼迫他交出財物、簽本票。

彭男遭軟禁7小時，他害怕再被毆打，且擔心裸照外洩，不得已簽下6張本票共550萬元，並交出8000元現金、汽車鑰匙才獲釋，當天立刻前往醫院驗傷，並報警處理。

莊男到案被起訴，他雖否認犯行，辯稱劉女與他交往時積欠大筆債務，當天因彭男下藥迷姦劉女被抓包，彭男求他不要報警，才自願替劉女還債，並沒有拍裸照威脅。

莊男憑空指控沒有證據，法院不採信，但考量他已賠償彭男25萬元和解，去年12月依恐嚇取財罪判刑6個月，易科罰金18萬元，緩刑2年，並認定劉女積極親近不熟識的彭男有違常情，是共同正犯。

劉女因遲未到案遭檢警通緝，隔年被逮捕時，莊男的官司早已定讞，檢察官只能另案起訴她，審理的合議庭竟有截然不同的認定。

劉女案判決書指出，莊男平時在台南工作，案發當天衝進劉女家門，劉女說了一句：「你怎麼回來了？」顯然出乎她的意料，無法證明2人共謀，「仙人跳」只是彭男單方面臆測。

此外，彭男聲稱簽了6張本票，法庭上卻只提出其中1張50萬元，指控本身就有瑕疵，合議庭認為可能的劇情，是莊男不滿劉女與新歡上床，憤而追討50萬元，彭男受波及且心疼劉女，才自願承擔債務，以車鑰匙擔保，遂判劉女無罪。