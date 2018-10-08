玩竹掃帚刺破同學眼球 國中生、學校判賠200萬

2018-10-08

〔記者李立法／屏東報導〕李、鍾2名國中生趁學校打掃時間，拿竹掃帚打棒球，鍾生揮竹掃帚時，掃帚頭突然脫離握柄，剛好擊中李生左眼，尖銳的細竹籤刺破眼球，致李生視力嚴重受損，家長憤而提告，屏東地院法官認為鍾生及學校都有過失，分別要賠償李生155萬及44萬多元，校方不服判決，決定上訴到底。

意外發生在3年前，當時正值學校打掃時間，李生和鍾生2人嬉戲，鍾生持竹掃帚揮擊李生丟的球，李生卻被脫離握柄飛出的掃帚頭擊中左眼，致李生眼球破裂，視力難以恢復，李生的父母認為將嚴重影響兒子日後謀生能力，憤而對鍾生及學校提告求償醫療費、精神撫慰金、工作損失等共420多萬元。

揮擊打球 掃帚頭脫離

鍾生及其監護人主張，是李生突然投球，鍾生基於本能反應揮動竹掃帚，沒料到掃帚頭會飛出釀成意外，鍾生並非出於故意，也無過失可言。

郭姓班導師主張，曾提醒李、鍾2生及班上其他學生不可在打掃時間嬉鬧，他並未違反保護教育學生的義務，掃地用具的管理也無缺失，李生家長向學校求償於法無據。

法官認為，鍾生揮擊掃帚2次，揮擊第1次時，掃帚頭已經和握柄脫離，一般人在此情形下，自會注意不再揮動掃帚，但鍾生卻再次揮動掃帚，以致釀成傷害，顯有故意與過失，郭姓班導師有巡查督導學生打掃責任，卻疏於防範李、鍾2生以掃帚擊球嬉戲行為，也有過失，李生家長為此向學校求償，實屬有據。

肇事生罰155萬 校方抗賠

法官根據全案情狀及李生傷勢，認為鍾生要為這起傷害意外負起7成責任，李生自負3成，學校也要負擔2成過失責任；鍾生及其監護人應連帶賠償李生155萬382元，學校應賠償44萬2966元。

該校陳姓校長表示，2名學生已畢業多時，學校並不清楚受傷學生現況，老師對每名學生的行為難以掌握，如果這樣就要苛責老師，要求學校賠償，對教育工作者的士氣是一大打擊，校方一定會上訴到底。