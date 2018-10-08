嫖客時間到被推開 逼吞FM2 砍流鶯

2018-10-08

〔記者王冠仁／台北報導〕王姓男子與陸姓流鶯性交易，陸女依行規進房就按碼表開始計時，15分鐘一到，就將正在進行「活塞運動」的王一把推開，王認為交易時間要從性器接合起算，大聲斥責，拿出FM2藥丸要陸女吞服繼續做；陸女不從，王搶走她的手機，再出拳打人，甚至拿出水果刀劃傷陸女，隔壁鄰居報警，雙雙鬧進警局。

嫖客一進門 按碼表計時

警方調查，30歲王男日前到台北市區找流鶯，不久後與38歲陸姓流鶯對上眼，陸原本開價15分鐘全套性交易2千元，王殺價，雙方談妥以1千8百元成交。

陸女將王帶到附近承租的套房，進房後兩人先褪去衣物，陸女還幫王口交，王隨後「提槍上陣」，在床上與陸翻雲覆雨。不過，就在王「意猶未盡」時，陸女約定的15分鐘時間到，一把將王從身上推開，隨即起身想穿衣物離去。

王被此舉惹惱，大聲斥責，拿出一粒FM2藥丸放進水杯要陸女喝下；陸女不從，想拿手機打電話求救，王一把將手機搶走，還出拳毆打陸女，兩人爆發肢體衝突。混亂中，王拿出一把水果刀作勢砍人，陸女奪刀過程中被砍傷，隔壁鄰居聽聞聲響報警，員警趕到控制現場。

王告訴警方，他與陸女相約性交易，他認為交易時間是從性器接合才起算，陸女在時限內卻想草草了事，還不知從何處拿出一把水果刀逼嚇他離去，他是自衛奪刀才不慎劃傷陸。

陸女則聲稱，她進房就開始算時間，時間到了王不願加價，還拿出不明藥物要她吞服，她抵抗就被王出手毆打，王還拿刀要砍她。

警方說，王有精神科就診紀錄，他放進水杯要陸女吞服的藥物，是他就診取得的FM2藥丸；此外，陸女送醫後耳朵與臉頰處有瘀傷，肢體有些許刀傷，王手臂則有些許紅腫，兩人傷勢都不重。由於王堅稱他沒持刀傷人，陸女也說她沒帶刀，兩人還互控傷害，警方將兩人都依傷害罪嫌送辦，交由檢方釐清。