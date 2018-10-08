校長劈腿勾小三 射後不理挨告

2018-10-08

與余女生一對兒女不養

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地區曾姓高中校長善於金屋藏嬌，他的住處與吳女相鄰，兩人雖沒結婚，卻將兩戶打通同住，還生下兩子，不過曾男還瞞著吳女，在外結識余姓情婦再生一男一女，卻不負擔扶養費，余女提告查封曾男財產，新竹地院發現曾男將4千萬房產變相脫產給吳女，法官認定侵害余女的債權，判撤銷吳女與曾男間的房產「假買賣」，以利余女追償子女的扶養費。

曾男假買賣脫產被撤銷

吳女與曾男1985年間認識及交往，曾男1995年才認識余女，2人是在刻意隱瞞吳女情形下交往。

余女指控，與曾男生下1男1女，曾男1998年屆齡退休後卻不理會，不負扶養義務，她向法院提告，法官判曾男需支付2名未成年子女扶養費，經新竹地院強制執行，查封曾男名下不動產，事後發現曾男將土地移轉所有權登記給吳女，以致她無法受償。

余女說，曾男與吳女雖未辦理結婚登記，但2人同居生活、具事實上的夫妻關係10多年，並生下兩子，且2人設籍地址相鄰，事實上內部打通相連，且吳女按月匯款至曾男帳戶繳納貸息，可知2人實際上係同財共居，曾男根本沒有再將不動產過戶給吳女的道理，肯定是2人趁案件仍在審理、她尚未取得執行名義前，故意將曾男名下財產出脫，轉手讓給吳女，左手轉右手，為的就是不讓她求償。

新竹地院鑑價結果，曾男不動產估計市價在4千萬以上，曾男卻以1700萬元賤賣給吳女，顯然有問題。

法官調查發現，曾男在處分不動產時，顯然已知悉此行為將致余女的債權無從獲償。而曾男、吳女均坦承先前有同居關係並育有兩子，且2人戶籍地址相鄰，銀行帳戶通信地址相同，足見2人有長期共同居住、生活、養育子女事實。吳女更說，長期以來曾男支票簿及印章都是她在保管。

法官︰以利余女求償

法官因此認定曾男、吳女間不動產所為有償移轉行為是民法第244條的詐害行為（債務人侵害債權的法律行為），判應予撤銷，命吳女應塗銷不動產所有權移轉登記，並回復登記為曾男所有，以利余女後續求償。