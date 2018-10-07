2歲童遭同學攻擊 腹背７傷再加1咬痕

2018-10-07

母也在托嬰中心 編不同班

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區一家托嬰中心，近日被離職陳姓女員工PO文指控，她1歲多的孩子在托嬰中心內遭到同學攻擊，身上受到7處擦傷還有1處咬痕，事後她要求調閱監視器詳查，托嬰中心卻消極處理，讓她氣得決定離職回家自己帶小孩。對此，台中市社會局昨表示將突襲托嬰中心檢查是否違反兒少法；林姓業者則強調已調閱監視器畫面，發現是陳女的孩子先推同學，才會被反咬，會再跟陳女溝通協調。

PO網控訴 離職自己帶小孩

25歲陳女日前發文控訴，自己有護理背景，2個月前到豐原區某托嬰中心任職，因中心內規定不能帶自己的孩子，所以1歲9個月大的兒子被編到隔壁班。本月4日有老師告知她，兒子遭同學攻擊，她回家發現兒子腰部跟背部都有傷痕，但當時心想幼童玩耍難免會受傷，就沒放在心上。

托嬰中心：先推人才被攻擊

陳女說，沒想到隔日又有老師告知她兒子被同學攻擊，她覺得很心疼，立刻帶兒子到醫院驗傷並報警，這回她細數兒子的腹背與手臂等部位，發現一共有7處擦傷及1處咬痕，難過得決定離職，回家自己帶孩子。

對於陳女指控，林姓業者昨表示已調閱監視器畫面，發現是陳女的孩子先推同學，才會被反咬，對方家長很有誠意想向陳女道歉，但當時陳女說完「沒關係」就收拾東西帶著孩子離開。他可以體會家長看見孩子受傷的心情，但陳女沒看過監視器，不知是自己兒子先推人才被咬傷，「太快PO網了」，後續會再跟陳女溝通。