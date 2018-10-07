人彘分屍案／凶手供出預謀殺人 酒酣耳熱 勒殺加籍男

2018-10-07

〔社會新聞中心／台北報導〕檢警偵辦新北市永和「人彘」分屍案，突破第一個被逮捕的美籍嫌犯Ewart Odane Bent（見圖，資料照）心防，Bent承認全案是預謀殺人分屍案，因另嫌Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生，綽號OZ）懷疑死者Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）是警方線民，決定「處理掉」，分屍是為了滅跡。檢警日前帶同Bent現場模擬，Bent一抵達現場就混身發抖、崩潰淚求：「拜託不要讓我回想這麼可怕的事。」

現場模擬哭著討饒：太可怕 不想再回想

Bent說，OZ因簽證問題，早在8月18日就先買好台灣到菲國的來回機票，隨後於8月21日以毒品交易為由，誘出死者到過去碰面的永和堤外，他和OZ騎Ubike前往，停妥後看到Ryan牽狗出現，先上前和狗玩及閒聊，然後和Ryan走到預計殺害分屍的河堤邊，3人飲酒聊天，OZ趁酒酣耳熱之際突掏出線鋸勒斃Ryan，接著兩人將Ryan分屍8塊，裝袋拋至漲潮新店溪中，未料屍塊未被河水帶走。行凶後2人脫掉身上血衣，點火將血衣燒毀，將凶器丟進河裡。

Bent表示，OZ犯後出境，他知道OZ會再回台，擔心他返台後自己會遭遇不測，才於落網之初不肯認罪。

檢警也正追查台籍男子吳宣有無涉入命案，懷疑吳受OZ之託，在新店溪的北市端岸邊監控，並鳴放一枚煙火為訊號，因吳男供稱早就離開河堤，不知殺人過程，檢方不排除對吳宣測謊，釐清疑點。

43歲的加籍男子Ryan，是在8月21日晚間遇害，22日下午屍體被發現，警方於24及25日分別逮捕Bent、和協助買刀的吳宣，OZ逃至菲律賓，9月5日遭台菲警方合作逮捕，同月17日押解回台。