網紅景點象鼻岩 夫拍照 妻墜海亡

2018-10-07

夫聽見驚呼聲 才知妻落海

〔記者林嘉東／新北報導〕台北市一名葉姓男子陪患有憂鬱症的妻子出門散心，前天到網路爆紅景點「象鼻岩」遊玩，當他拿起相機取景拍照時，身旁妻子突從約2、3層樓高的岩石平台墜海，葉男焦急地當場脫衣要跳下營救，所幸身旁數名年輕遊客死命抓著不讓他「捨命」救人；葉妻被打撈上來時已死亡，消防人員說，還好葉男被攔下，若他跳海營救，很可能變成兩條人命。

想跳海救妻 被男遊客攔下

最先趕到的警方與消防搜救、救護等人員，不排除死者是輕生，不過檢方到場勘驗後，也未排除失足落海的可能，墜海原因有待進一步釐清。

位於新北市瑞芳區深澳漁港旁的象鼻岩，因地形與象頭、象鼻相似，有來此一遊的民眾把精彩留影PO網後，象鼻岩快速在網路爆紅，成為熱門打卡、拍照景點。葉男的62歲妻子也聽聞象鼻岩風景漂亮，有意一遊，因妻子罹患憂鬱症，年長妻子1歲的他，趁此鼓勵妻子「出去走走很好」，陪她同往。

葉男前天下午特地開車載妻前往，夫妻倆相偕走上2、3層樓高的岩石平台賞景，下午4點半左右，葉男正拿著相機拍照，突聞旁邊遊客驚呼：「有人落海！」他轉身查看，發現原本距離他身旁2、3公尺的妻子不知去向，再往海面上一看，驚見愛妻已在海面載浮載沉。

帶婆婆到象鼻岩賞景的劉小姐說，她看到葉男慌張地脫掉衣服與身上背包，要跳海救妻，身旁多名男遊客將他拉住，但心急如焚的葉男不斷掙扎，高喊：「我太太跳下去了」、「我會游泳」、「我有潛水執照」。

劉小姐表示，當時她和丈夫試著拆下岸邊救生圈繩索，過程中不小心跌倒撞到顴骨、膝蓋，回頭看海面時，只見葉妻臉部朝下，不見掙扎，無法搭救妻子的葉男則情緒激動。

失足?尋短? 沒有人目擊

新北市消防局獲報，派遣20多名隊員前往馳援，以救生艇將葉妻打撈上岸，葉妻身體多處有傷，送醫不治。基隆地檢署檢察官林秋田昨到場勘驗，不排除是失足意外。

新北市消防局第六救災救護大隊副大隊長林至品指出，前天海象惡劣，浪高達到6公尺，風浪大到已打到岸上，仍有很多人冒險到場觀景，呼籲民眾避免在海象、天候不佳時到海邊遊玩。