小役男騙倒8消防員 誆喬人事詐152萬

2018-10-06

〔記者楊政郡、吳仁捷／綜合報導〕目前消防人員調動名額僧多粥少，可用搶破頭來形容，台中市消防局大雅消防分隊27歲替代役男陳企元看準此「商機」，一名消防小役男竟大膽假冒新北市消防局曾姓科長名義，在「消防心論壇」發文聲稱可幫忙「處理」調動事宜，結果有8名正牌消防員被他耍得團團轉，慘被詐走152萬元，直到調動失敗才知上當；台中地院昨依詐欺罪嫌將陳男起訴。

檢方調查，陳企元2016年9月進入大雅消防隊服替代役，期間發現消防員有調動困難問題，竟在許多消防員關注的「消防心論壇」上，假冒科長名義發文，聲稱認識消防界有力人士，可代為處理調動事宜。服役短短1年內，來自數個縣市的8名隊員被他索走5萬至45萬元不等酬勞，合計152萬元，但最後沒有1人調成。

曾姓科長昨表示，他得知被冒名後，立即把事證提供給政風單位調查，揭發陳的惡行，對於陳男被起訴感到欣慰，希望未來不要再有同仁被騙。

基層消防員說，根據「消防機關隊員定期請調作業規定」，原則上全國1年辦理1次調動，每年平均達300名消防員請調，但各縣市政府加起來，開缺僅約2、30名，再加上父母、配偶或子女有重大傷亡的「特殊困難」個案可優先調動，同仁要請調真的很不容易，才會有這麼多期待調回老家的消防員受騙。