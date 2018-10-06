國一生還沒完全下車 校車開走拖輾重傷

2018-10-06

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕太誇張！學生還沒完全下車，校車竟然開走，害國一生慘被拖行重傷。

腿遭輾 拖行40公尺

嘉義縣私立協同中學將校車服務外包給客運公司，28歲黃姓司機昨天下午載學生放學，行抵嘉義市長榮公園前的下客站，竟未注意下車者是否安全下車，就逕自關上車門開走，12歲吳姓國中生的書包被後車門勾住，慘被大車拖行近40公尺，左腿還被後車輪輾過重創，在柏油路上留下斑斑血跡，在下車點等候兒子的吳母及同車學生當場目睹，吳母驚駭嚇傻，學生們也嚇得驚叫聲四起。

事故發生在昨天下午5點40分，等著接兒子回家的吳母，在車禍發生後跑過去，連忙衝上前抱住兒子，安撫其情緒。嘉義市消防局東區消防分隊救護人員獲報，趕到維新路、長榮街口，見就讀國一的吳生倒臥路上，所幸意識清醒，但他左大腿骨折、小腿大面積撕裂傷，傷勢頗重。

由於吳生左大腿到小腿間大面積受傷，救護人員緊急將他送往嘉義基督教醫院，急救之後，嘉基小兒骨科主治醫師陳俊和表示，後續將與整形外科等醫療團隊會診手術，替吳生接合骨頭。

母親目睹嚇壞

警方指出，黃姓司機未酒駕，供稱當時吳生疑似書包背帶被後車門勾住，沒能馬上下車，他沒發現門邊有人，才會關上車門繼續行駛，後來察覺到有人疑似掉下車子，連忙停車查看。警方訊問後，將黃男依業務過失傷害罪嫌送辦，待吳生傷勢穩定，將請吳生協助釐清事故過程。

協同中學主任秘書吳春生表示，校方將先協助家長處理後續的醫療、復健問題，並將追究校車包商與司機的責任，未來也會加強司機行車安全教育及替學生做機會教育，避免類似憾事重演。