成醫喋血／學弟妹幫籌150萬 禁接觸同事 凶嫌交保

2018-10-06

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦成大醫院急診室喋血案，前天依殺人未遂罪嫌將犯嫌林光宇起訴。檢方指出，根據被告供詞，醫院團隊疑有霸凌、排擠林的情形，加上林男開庭時供稱自己長期無法請假，曾壓力大到要到精神科就診，考量此部分是本案犯案動機，林男恐有反覆實施犯罪之虞，建議續押；不過台南地院法官認為無羈押必要，在林男同意「不進入成大醫院」、「不能與同事接觸」及「定時向警所報到」3個條件後，裁定以150萬元交保；林交保後，與妻子在法警室相擁1分多鐘。

供稱無法請假 曾看精神科

林光宇開庭時供稱，他因長期無法請假壓力很大，曾到精神科就診，但工作需24小時待命，隨時要準備上刀，擔心服藥會影響工作，已有好幾個月沒用藥，不清楚自己是否因沒有服藥才衝動犯案。此一說法間接證實林光宇在成醫面臨請假、代班的困擾；成醫昨不願多做回應，表示「本院尊重司法」。

至於林男過去是否真遭霸凌，檢方對此指出，因霸凌未涉刑責，非檢方調查範圍。

交保後 與妻子緊緊相擁

南院昨裁准林男交保後，林妻備齊150萬元趕赴地檢署保釋丈夫，兩人先在法警室外無聲擁抱1分多鐘，林妻隨後表示「很抱歉造成大家困擾，謝謝外界關心」，匆忙上車離開。

林光宇昔日空手道教練謝國城透露，交保金額中，有100萬元是林的學弟、學妹與成大柔道社籌募而來，大家都很感動；護師工會理事長陳玉鳳說，霸凌在護理界存在已久，建議政府維護護理人員的工作環境，並給適當投訴管道。