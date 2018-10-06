將官人事機密檔 上尉入侵看光

2018-10-06

擅入國防部人事系統 長達1年

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在國防部人事單位任職的陸軍後勤訓練中心鍾姓上尉人事官，涉嫌未經核可擅自登入國防部人事資料系統，查探國軍將級軍官的人事資料檔案，今年9月中旬被高檢署指揮調查局台北市調查處搜索及約談；據悉，鍾某供稱只是出於「好奇」，才嘗試以密碼管理員的個資登入系統查探；訊後被依違反國家機密保護法諭令10萬元交保。

高檢署及台北市調查處昨證實有這件案子，但以事涉國家機密及偵查不公開為由，拒絕說明案情。

有媒體則報導，鍾姓上尉人事官疑似在去年間，接受曾任人事官的學長請託，才替對方登入系統，查探多名高階將領的人事資料，時間長達1年之久；由於高階將領的身分及任務敏感，事涉國家機密，人事資料均須保密，鍾某此舉恐外洩我國高階將領的任務分配等機密情資。

敏感資料 上尉竟稱：只是好奇

據悉，鍾某擅自登入人事資料系統的舉動，包括曾搜尋哪些將領的個資等瀏覽紀錄，相關數位跡證都被軍方內部發現，軍方考量事態嚴重，將全案移送檢調單位調查。

今年9月中旬，高檢署指揮台北市調查處，秘密搜索鍾某的辦公桌及寢室，並以被告身分帶回鍾某進行訊問。

據悉，鍾某因軍方業務往來，得知該系統密碼管理員的生日等個資後，利用個資資訊猜測人事系統的登入密碼；鍾某否認外洩及交付國防機密資料，辯稱登入系統只是出於好奇。

檢調經比對相關數位跡證後，還沒有查出有國防機密被外流的具體證據，考量全案仍有疑點待釐清，及為確保國家機密的安全性，正持續清查有無國防或國防以外機密被外洩等情況。