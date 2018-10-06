女學生控／偷拍5年沒在怕 補習班主任又犯案

去年曾認錯獲原諒
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一所升大學補習班的39歲班主任林志朋，被3名高中女學生指控，去年在補習班廁所裝針孔偷拍女學生如廁，而林男曾追求一名女學生遭拒，懷疑該女也受害，且林男偷拍行為一度曝光，他也認錯，沒想到今年又有人發現廁所仍有針孔，顯示林男大膽到繼續偷拍，且依偷拍檔案內容，林男犯行長達5年，決定站出來舉發。
40G檔案 上百人受害
受害人從林男存放影片的40G硬碟估計，以及犯行長達數年，認為受害女學生至少上百人；警方已查扣相關證物，將林男依妨害秘密罪函送桃園地檢署偵辦。
女學生上月向桃園警方報案，指控林男涉嫌在補習班女用廁所天花板裝設針孔攝影機，表示去年2月，一名女學生在林男電腦看到偷拍影片，一眼認出場景就是補習班廁所，經質問，林坦承偷拍。因當時考量林男平時為人和善、又有悔意，女學生們僅要求林男刪除偷拍檔案、正式道歉，也就原諒未提告。
得知報案 補習班立即換手
女學生說，林男存放偷拍影片的40G硬碟中，有部分檔案2013年就建立，硬碟中還有林男查看針孔攝影機的畫面，而始自2016年間，已有補習班員工發現廁所有異，今年又有人發現廁所仍有針孔攝影機，此外，林男還被發現有些偷拍檔案根本未刪除，加上林男始終沒有道歉，最後決定報警。
女學生還說，單身的林男身兼補習班負責人與班主任，因此與學生們常常接觸，2016年間喜歡上一名女學生，為了追求、傳達愛意，將對方的照片設為電腦螢幕桌面，該名女學生不接受並感到困擾，只好傳簡訊「把主任當成很好的長輩」婉拒；根據林男習性，林極可能也用針孔攝影機偷拍該名女學生如廁或更衣等一舉一動，「想起來就噁心」。
聲稱刪光檔案未再偷拍
得知女學生上月間報案後，林男馬上離職，補習班登記負責人現已改為他人。警方通知林男到案說明時，他僅承認從2016年6月到12月間偷拍，他說，針孔攝影機被女學生發現前，早已停止偷拍，也私下向女學生們道歉，並確實銷毀40G硬碟、刪除所有偷拍檔案，不知女學生何以對他仍有質疑；警方已查扣林男電腦、針孔攝影機等設備。
桃園市政府教育局指出，已將此案送家庭暴力防治中心調查，若調查屬實、情節重大，依法可廢除補習班設立許可。