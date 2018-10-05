成醫喋血案 火速起訴

2018-10-05

〔記者王捷／台南報導〕成大醫院上週發生喋血案，震驚社會，台南地檢署昨在案發後第7天火速偵結起訴，預定今移審台南地院。因台南地院先前因嫌犯林光宇（見圖，取自臉書）籌不出150萬元保釋金，改依涉犯重罪、有逃亡之虞裁定羈押，而2年前新北砍警案吳姓嫌犯同樣犯後自行投案，該案不但員警受傷頗重，當時更是受到社會矚目，而吳男仍獲新北地院裁准30萬元交保，因而林男移審後是續押或獲保，不少地方民眾對此議論紛紛。

台南地檢署昨天起訴時指出，林光宇仍有羈押必要，預計今天公布原因。法界人士指出，羈押的目的在於保全證據，以利未來偵查、起訴及判決，根據「刑事訴訟法」第101條規定，羈押要件共有涉犯重罪、有事實認定有逃亡之虞、有事實認定有串供及滅證之虞等3項，而回顧成大喋血案，林光宇獨自犯案後，走到派出所投案認罪，警方在第一時間也查獲凶刀，客觀上已沒有逃亡、滅證疑慮。

台南地院當時認為，林光宇是在壓力下犯案，且自承沒辦法籌出150萬元保釋金，可見他面對未來的賠償問題時，恐有逃亡可能，因此裁定羈押。至於新北砍警案，法界人士表示，雖然交保裁定引起警界不滿，但依大法官第665號解釋，羈押是為保全證據，而非懲罰被告的手段，法院應用侵害人權最小的限度來達到目的，不能單以「犯下重罪」作為羈押唯一要件。