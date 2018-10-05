彰化大火 妻亡4子傷 屋主自責沒抓緊老婆的手…

2018-10-05

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市彰南路1棟4樓加蓋的透天厝，昨凌晨發生大火，造成1死5輕傷，經營中古冷氣維修安裝的蔡姓屋主雖幸運逃出，不過妻子疑因被濃煙嗆暈受困火場慘死，蔡男對於妻子之死相當自責，懊悔當時為何沒有緊抓她的手一起逃生。

62歲蔡姓屋主說，火警發生得太突然，他和妻子睡在3樓，驚醒後拿水桶裝水想滅火，但火太大滅不了，他趕緊往頂樓逃生，卻沒看見妻子；蔡男哽咽說，當時沒把妻子抓著，讓他很難過。

該起火警起火點疑在1樓，濃煙上竄，蔡家6口往樓上逃生，蔡姓屋主和2個女兒逃至頂樓，2個兒子各由2、3樓後陽台逃出。

彰化基督教醫院司法精神醫學中心主任王俸鋼指出，災難救災是專業領域，非一般人事後以為自己當時如果做了哪些動作就能改變結果，當事人不妨轉移焦點在存活的親人身上，避免讓自己陷入錯誤自責的框架，走不出傷痛。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋說，火警發生時，若處在密閉空間好比臥室、房間，應該採取關門逃生，等待救援時機，因為門一打開，濃煙飄進，濃煙本身也高溫，可能因此點燃密閉空間裡面易燃物而加速火勢蔓延。

黃琮棋表示，火場雜物堆積，還有電器用品，疑電器殘留油污，零星傳出爆炸聲響，消防員在火勢控制後進入火場搜救，於3樓通往4樓樓梯間發現死者，已燒成焦屍。

這場大火被懷疑是充手電筒的電池，充電不慎引燃，不過黃琮棋反駁說，起火原因須鑑識才能釐清。