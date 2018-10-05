留美生花30萬運兔回台 業者搞錯雌雄 害她吃官司

2018-10-05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕24歲郭姓女留學生為了將心愛寵物兔「點點」、「球球」從美國運回台灣，今年1月委託代運業者協助處理手續，不料入境時被海關發現兔子雌雄與晶片不符，還被查出檢疫證明書簽名造假，郭女慘遭航空警察局依偽造文書罪法辦。郭女告訴檢察官，她為了帶2隻愛兔回台，前後花了約30萬元解決機票、重辦文件等，沒想到透過業者代辦，竟落得吃官司，檢方調查認定她的供詞屬實，將她不起訴。

檢方調查，在美留學的郭女具有台、美雙重國籍，今年初打算將一對寵物兔「點點」、「球球」帶回台灣，事前透過通訊軟體「微信」找上一家代運業者，並在機票以外加付1405美元（約4.3萬元台幣）高額手續費，沒想到業者連兔子的雌雄也搞不清楚，兔子抵台後，被海關人員發現兩兔雌雄與身上的晶片資料不符，要求立刻更正文件。

郭女催促代運業者處理未果，只好自行找上美國在台協會（AIT）幫忙，未料此舉更慘，AIT一查，發現不僅兔子雌雄不符，就連檢疫證明文件上的美國獸醫師簽名也是偽造，通報農委會動植物防疫檢疫局新竹分局，由航警局依偽造文書罪將郭女函送法辦。

郭女出庭時喊冤表示，文件都是代辦業者處理，她根本沒有經手，事發後業者只說會退錢，把責任全推給其他單位，後來兔子被退運回美國，她趕緊另請妹妹協助完成兔子來台手續，包含額外負擔的來回機票與文件申辦費用等共花了30萬元，歷經波折才終於把愛兔帶回台灣；檢方根據郭女與代運業者對話紀錄等事證，認定郭女所述為真。

律師︰郭女可向業者求償

律師周信亨表示，郭女原本可以單趟把寵物兔運回台灣，卻因業者疏失而多付了機票與重新申辦文件的費用，郭女除了可針對額外給付的費用向業者求償，原本不必支出的開庭交通費、律師費也可以全數請求民事損害賠償。