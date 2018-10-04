3囚出獄勇敢追夢 花燈賽蟬聯冠軍

2018-10-04

〔記者湯世名／彰化報導〕更生人陳育哲、翁祥洲與洪瑞鴻，過去分別是被判刑8年多到10多年的重刑犯，3人不僅在獄中因設計花燈結緣，現今還成了工作夥伴，在彰化縣秀水鄉開設「鴻祥燈藝工坊」，從事主題餐廳、婚禮布置、宗教廟會及裝置藝術設計等。

今年28歲的翁祥洲，因強盜案被判刑13年入獄；33歲的洪瑞鴻犯下強盜、販毒案，被判刑17年半入獄；28歲的陳育哲因鬥毆，其中一人被打死，陳育哲遭判刑8年10月入獄。

原本不相識的3人，被關進彰化監獄，結果在獄中的才藝舍坊因共同興趣結為莫逆，3人在花燈製作上互相合作，陳育哲負責製圖，翁祥洲負責電動花燈的鐵工焊接，洪瑞鴻負責馬達與整體骨架設計，他們合製的花燈作品常在各地展出，獲得高度評價。洪瑞鴻的花燈作品，連續奪得彰化市全國花燈大賽冠軍，他也因表現良好，今年7月獲得假釋。

出獄前，3人相互砥礪，發願重回社會後，要將獄中所學的技藝發揚光大。翁祥洲、陳育哲的才華也被外界相中，去年9月假釋的翁祥洲創作出今年金門元宵燈會主燈「狀元犬」的骨架，今年2月假釋的陳育哲承接到雙十國慶及明年屏東元宵燈會的花車設計。

「只要有夢，永遠不嫌晚！」陳育哲說，浪蕩都過去了，「更生人」的標籤不會阻攔他們，反而是催促他們持續向前的動力，他們要用創作甩掉過去陰影，努力追夢。多次為他們加油打氣的前縣議員林維浩說，3人已為自己的過去付出代價，希望今後能夠發揮所學，貢獻社會。