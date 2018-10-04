曾被抓包 知名獸醫又偷腥「吳青峰」

2018-10-04

小三暱稱改為「吳青峰」

〔記者溫于德／台北報導〕「鏡週刊」報導，已婚知名獸醫師邱顯傑前年被妻子發現外遇鄒姓女子，事後簽下「婚姻協議書」保證不會再犯，否則賠償1千萬元，不料後來又被妻子發現把鄒女LINE上的暱稱改為樂團「蘇打綠」的主唱「吳青峰」，持續偷情，經邱妻提告，鄒女今年5月遭判賠10萬元確定，邱男違反協議書部分也被求償千萬違約金，現由台北地院審理中。

台灣大學獸醫研究所畢業的邱顯傑，現為新北市左岸動物醫院院長、新北市獸醫臨床醫學會理事長，曾多次接受媒體訪問，其父是新北市改制前的中和市長，胞兄新北市議員邱烽堯今年尋求連任。邱顯傑回應媒體表示，案件在法院審理，不便回應。

簽婚姻協議書 保證不再犯

週刊報導，邱男前年1月被妻子發現婚外情，同年4月簽下婚姻協議書，保證不再犯，允諾再犯將賠償妻子1千萬元，不料才過幾個月，邱妻取得丈夫與鄒女的LINE對話紀錄，還找人拍到2人共進晚餐、牽手的親密畫面，據此向鄒女求償50萬元，另依婚姻協議書內容控告丈夫，追討千萬違約金。法院審理時，鄒女主張邱妻私自取得的LINE對話不能作為證據，她未侵害邱妻權益，與邱一同用餐未互相餵食，牽手是因路面高低落差而互相提醒攙扶，符合一般人際間互動。

法官認為，夫妻互相使用手機或查看對方手機應屬共同生活的一部份，而鄒女明知邱已婚，仍傳訊息稱「婆真是蠢爆了！對公的愛被你如此踐踏在地上…原來用這種方式愛我…」等語，邱則回稱「聽公解釋，婆又吃醋了」，依此認定兩人具男女感情糾葛，侵害邱妻配偶權。