週刊爆 檢勾結蕭家班 婚外情閃辭

2018-10-04

蔡清祥︰調查局、廉政署正要處理 曹合一已辭職

〔記者丁偉杰、黃欣柏／綜合報導〕嘉義地檢署檢察官曹合一本月1日轉任律師，昨被「鏡週刊」質疑是因任內勾結地方勢力「蕭家班」，且有婚外情，才會趕在被調查前自行辭職。對此，曹合一昨未接聽手機，無法取得其回應；法務部長蔡清祥昨接受媒體採訪表示，調查局、廉政署已充分掌握此事，但正要處理時，曹就自動辭職了。

曹合一︰未接手機無回應

曹合一被「鏡週刊」爆料，上月28日與嘉義市議長蕭淑麗隨扈李國安、嘉義市刑警大隊科偵隊長邱國揚，一起到蕭家班大將、嘉義市農會總幹事黃騰輝的豪宅內密會2個多小時，是曹、黃1週內第3度見面；此外，已婚的曹還被拍到與一名百貨公司櫃姐互動密切，遭疑婚外情，曹疑因此辭官轉任律師，但其律師事務所正好又設在嘉義市農會所屬大樓內，讓身為蕭家班人馬的傳聞更加甚囂塵上。

律師事務所設嘉義農會大樓

黃騰輝昨表示，與曹合一是20多年老友，會一起騎自行車、跑馬拉松跟釣魚，在場的李、邱也都是車友，當天他騎完車後，找大家回家閒聊，不料卻被寫成密會大樁腳，「寫得好像跟我見面就是不好的」，他現在未擔任任何一位市長參選人的競選幹部，報導內容對相關人士並不公平。黃並強調，曹合一為人正直，在農會大樓租用辦公室也有付租金，懷疑是因選舉到了，有心人士透過媒體刻意抹黑、攻擊。

嘉檢發言人蔡英俊說，曹是在今年中提出辭呈，依行政程序簽准後辦理，期間檢方未發現他辦案涉及不法。至於曹被影射曾向案件關係人許姓車商買車一事，曹事後已簽請迴避，移由其他檢察官偵辦，疑似婚外情部分則涉及私德，檢方沒有立案調查。

曹合一在嘉檢服務18年，辦過不少矚目案件，原被視為署內「明日之星」，但卻仕途不順，幾次有機會升任主任檢察官都失之交臂。對於外界質疑曹是特定派系派駐檢方的政治打手，嘉檢發言人蔡英俊強調，檢察系統沒有被滲透，也不可能被滲透。

一名曹的友人表示，曹作風低調，在司法圈內沒什麼朋友，當年結婚也沒讓同事知道，幾年前就打算轉任律師，沒想到外界如今又拿認識蕭家班成員與私德問題放大檢視，「對他真的很傷！」