少女隨機約炮仙人跳 預寫「我被強暴」簡訊 破功

2018-10-04

〔記者張瑞楨／台中報導〕預知「被強暴」紀事？少女涵涵（化名）今年6月間與吳姓男子相約到汽車旅館喝酒，赴約後，傳送「我被強暴了」簡訊給男子羅緯帆，羅男隨即帶人衝入房間毆打吳男，並勒索「遮羞費」。不過檢察官調查後，發現涵涵發出的求救簡訊，手機內的建檔時間，居然是在與吳男見面之前，據此認定全案為預謀仙人跳，依強盜罪嫌將羅男與2名林姓共犯起訴，涵涵等2女另案偵辦。

羅男3人起訴 2女另案偵辦

檢方調查，有詐欺前科的25歲羅男，與涵涵、池姓女子及2名林姓男子涉嫌共謀仙人跳，涵涵先透過網路隨機搭訕吳姓男子，今年6月20日下午約吳到超商見面，接著提議到汽車旅館喝酒。

涵涵見吳男中計，當天下午3點抵達汽車旅館後，就把預先寫好的求救簡訊「我剛被強暴了，你快來救我」，傳給在附近待命的羅男，羅男收到簡訊後，帶著其他3名共犯，持棍棒、木劍闖入汽車旅館房間內，不由分說地猛打吳男一頓，將吳男打到手指骨折、韌帶斷裂，頭部與腳部也都受傷，這時羅男再態度放軟，建議吳男付「遮羞費」了事。

吳男見難以脫身，只好乖乖把錢包交給羅男，但羅男見錢包內只有3000元，不甘就此放人，又要求吳當場簽下和解書，承認性侵涵涵並自願讓渡名下的TOYOTA汽車。羅男等人事後直接把吳男的車子開走，但警方獲報後，當天下午就抓到涵涵，今年7、8月又陸續逮捕羅男等人。

5嫌到案否認設局仙人跳，辯稱吳男自願給錢及讓渡汽車，但檢察官查閱涵涵的手機後，發現涵涵是用手機記事本功能撰寫求救簡訊，而記事本內的存檔時間，居然是在案發當天上午，等於涵涵還沒見到吳男就「預知」會被強暴，認定本案為預謀仙人跳，依強盜罪嫌起訴羅男等3人。