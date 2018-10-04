學者建議：刑事局主動出擊 從互訪做起

2018-10-04

〔記者王冠仁、邱俊福、楊國文／台北報導〕過去我國與中國的共同打擊犯罪機制，如今因中方政治考量而緊縮。學界、法界呼籲，兩岸打擊犯罪合作若呈冰凍狀態，可能讓犯罪集團壯大，建議與中方互動良好的刑事局主動出擊，從互訪等交流做起，或從個案上主動協助中方，達成開啟「司法互助」之門。

國立中正大學犯罪防治學系教授許華孚指出，兩岸共打降溫，可能演變成犯罪集團的溫床，尤其不少詐騙集團專挑中國土豪、高幹行騙，我國警方或許可以在能力所及範圍內主動協助追查，讓中國公安看見我方打擊犯罪的決心與力度，「畢竟大家都是警察」。

台灣智庫諮詢委員董立文說，中國以政治掛帥，讓兩岸共打變成「已讀不回」、「單方失聯」，可說是非理性反應，「受害的還是兩岸人民」。若想突破，建議我國警方繼續嘗試使用過去的窗口管道，把對中國人民受害者有利的事證交予中方，以「就事論事、個案處理」的方式幫助中國受害人民。

執業律師張立業指出，兩岸司法互助和共同打擊犯罪是基於「互惠」原則，應撇開政治因素，務實來做，尤其中國也可能有經濟罪犯、要犯潛逃我國躲藏，同樣需要我方配合逮人。

張立業說，因中方已將陸委會、海基會等機關列為黑名單，拒絕交流，要打開此僵局，可由多年來與中方互動良好的刑事局出擊，藉由舉辦座談會、派員參訪等交流，以及個案上主動協助做起。

中正大學犯罪防治學系暨研究所教授鄭瑞隆認為，在現有政治氛圍下，兩岸對於一般刑案的互動幾乎停擺，法務部、檢調與警政署等治安機關都是苦主，只能透過私人交情管道請託協助，但治安問題攸關人民生計、權益，真的不應受到政治的干擾。