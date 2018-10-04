中國拒溝通／遊台殺女友 港男恐逃謀殺罪

2018-10-04

〔記者邱俊福、謝君臨、黃捷／台北報導〕原本熱絡的台灣與中國司法互助、共同打擊犯罪機制，隨著中國片面關閉溝通大門，近來我治安機關請中國協查案件，不是遇冷處理，就是被「已讀不回」。負責兩岸共打工作的司法人員透露，目前兩岸共打正式管道幾乎停滯，只能倚賴過去建立的交情私下互動，使得兩岸共打速度遲緩，已然影響治安。

據了解，我方刑事警察局在兩岸共打工作上一直扮演關鍵角色，除刑事局兩岸科與中國公安部建立窗口，各外勤大隊也各自與福建、浙江、上海、廣東及刑偵局建立聯繫管道，遇緊急協助案件，可立即透過對話窗口協查，互動頻繁，加上兩岸警政高層互訪，中國各省市級人員泰半態度主動，因而省去許多公文往返時間。

近年來因中國作梗，雙方司法與警政高層幾乎難以互訪交流，二級窗口停擺，刑事局僅剩下兩岸科憑藉過去建立的互信基礎跟對岸聯繫，中國下級單位受託時，由於還需公安部台辦核准，得經過層層公文往返，又至少要耗時上月，效率比過去遲緩許多。

偵辦香港籍女子遭男友陳同佳（見圖左，取自臉書）殺害棄屍案的士林地檢署表示，該案因兇手潛逃回港遭逮，形成「台灣有證據、香港有兇手」的局面，我方希望取得兇手口供等資料，兩度透過法務部兩岸司請求司法互助，但至今未回覆，港方雖也想儘快取得證據，卻無法循正式管道來函，只能「私下」來函請求，但我方須透過官方管道才可提供資料，導致雙方案件都卡住，港檢僅能控告犯案的陳男竊盜、洗黑錢罪，恐逃過謀殺罪。

另，24名台灣人遠赴菲律賓架設電信詐騙機房，專騙中國民眾，他們返台後遭警方通知到案，有近半數人認罪，供出犯案細節，卻因向中國索取被害人資料，迄今未獲回應，只能不起訴，讓檢警1年多來的努力白費，犯罪者逍遙法外。

一名調查局官員指出，雙方持續有在接觸，但因為中國從地方到中央有很多層級，層層關卡之下，合作進度可能會稍慢。

調查局官員表示，販毒是萬國公罪，中國治安部門也不希望毒品流竄境內，因為不少台灣製毒師傅跑到中國，他們也需要我方的資料，以利追查，但中國基於政治考量，合作打擊犯罪已不若以往積極。

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